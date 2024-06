A Comissão Arns publicou nota nesta quinta-feira (13) na qual manifesta "profunda indignação" com a aprovação a jato na Câmara da urgência do projeto que equipara o aborto em gestação acima de 22 semanas ao homicídio e pediu que a sociedade civil se mobilize para barrar essa "escalada obscurantista".

Ato em frente ao MPF em protesto contra juíza que tentou impedir menina de 11 anos de realizar aborto legal após ser estuprada - Bruno Santos/Folhapress

Na nota, a entidade diz que causa perplexidade ver a pressa com que a Câmara pretende tratar um "tema complexo, que toca direitos já estabelecidos, abrindo caminho para a criminalização das mulheres que recorrem ao aborto legal —as gestantes com risco de vida, as vítimas de estupro e as gestantes de fetos anencefálicos."

Na avaliação da Comissão, se aprovado, o projeto afetará principalmente mulheres e meninas engravidadas por estupradores.

"Para eles, penas de até oito anos. Para elas, penas de até 20 anos, como para o homicídio, por interrupção da gravidez feita a partir de 22 semanas de gestação – quando o próprio Código Penal Brasileiro não estabelece prazos para a realização do aborto legal", critica a entidade, que qualifica a aprovação da urgência como uma infâmia contra as mulheres, sobretudo com as adolescentes, que representam parcela significativa dos casos de estupro no país.

A Comissão diz ainda que a lei, se sancionada, alcançaria especialmente mulheres e meninas pobres, "majoritariamente negras e moradoras das periferias, sempre carentes de acesso aos meios adequados para a interrupção da gravidez".

"A Comissão Arns, ao registrar aqui o seu inconformismo, pede aos diferentes setores da sociedade civil que se mobilizem para barrar esta escalada obscurantista e aos parlamentares, a rejeição de um projeto que atropela direitos, fere a dignidade das mulheres, humilha a cidadania e ameaça a nossa democracia", escreve a entidade.