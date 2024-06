Brasília

A secretária-executiva adjunta do Ministério da Igualdade Racial, Ana Míria dos Santos Carvalho Carinhanha, foi alvo de uma moção de repúdio do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) por supostamente sido desrespeitosa com membros do órgão em reunião em 28 de maio.

O motivo do atrito seria uma divergência em razão da data de realização de uma conferência nacional sobre o tema. O conselho integra a estrutura do ministério, mas tem autonomia para atuação.

Ministra Anielle Franco (Igualdade Racial): secretária adjunta gerou mal-estar no conselho de igualdade racial - Pedro Ladeira/Folhapress

Uma versão preliminar da moção obtida pelo Painel —não validada pelo conselho— cita "atitude desrespeitosa" da secretária e ofensas a conselheiros. O ministério, no entanto, vem tentando suavizar seu teor, segundo relataram integrantes do conselho.

A discordância ocorre por causa da 5ª Conapir (Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial), que tem como objetivo deliberar sobre políticas públicas para a redução das desigualdades raciais e enfrentamento ao racismo.

A previsão era que o evento ocorresse em 2022, mas uma portaria da ex-ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) adiou sua realização para 2023 —o encontro ainda não ocorreu.

Em reunião na terça (28), a pasta, hoje chefiada pela ministra Anielle Franco, propôs que a conferência ocorresse em novembro do ano que vem, mas a sugestão foi rejeitada pelo plenário. Os conselheiros sugeriram julho de 2025, o que foi acatado pela ministra.

No entanto, quando Anielle deixou a reunião e a secretária-executiva adjunta assumiu o comando do encontro, teria havido uma mudança de postura.

De acordo com presentes, Ana Míria passou a indicar que haveria dificuldade de encaminhar a resolução da data e, ao perceber que a previsão para julho seria aprovada pelo plenário, teria se retirado do plenário e adotado atitude intimidatória contra conselheiros nos corredores do ministério, segundo relatos.

Procurado, o Ministério da Igualdade Racial disse não ter recebido a nota de repúdio.

"Em consulta à secretaria-executiva do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, recebemos a informação de que não houve texto final aprovado. O pleno do CNPIR apenas aprovou a escrita de uma minuta sobre a qual não temos ainda ciência do teor", afirmou, em nota.