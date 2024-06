O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) se reuniu na tarde desta quinta-feira (20) com o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para falar sobre o grupo de trabalho criado para proteger os direitos de crianças e adolescentes na internet.

Almeida detalhou a Moraes a resolução do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), que busca desenvolver a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital.

Ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) se reuniu com ministro Alexandre de Moraes (STF) para falar sobre direitos de crianças na internet - Pedro Ladeira/Folhapress

O documento prevê a participação de sociedade civil, governo e especialistas na elaboração de estratégias e políticas públicas ligadas ao tema. Os integrantes vão mapear experiências internacionais, identificar pesquisas e debater com agentes públicos antes de elaborar a política nacional.

O grupo de trabalho terá 12 integrantes, sendo seis conselheiros da sociedade civil e do Poder Executivo e seis representantes do Conanda, do Ministério dos Direitos Humanos e também do grupo de trabalho para elaboração de guia para uso consciente de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescente, do governo federal.

Outra resolução do Conanda criou um grupo para debater a orfandade, formado pela sociedade civil, associações ligadas a crianças e adolescentes, Conselho Federal de Psicologia, servidores de ministérios como Desenvolvimento Social e Previdência Social e outros.

Os trabalhos dos dois grupos têm previsão de conclusão em 12 de outubro, podendo ser prorrogados por mais 30 dias.