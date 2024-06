Vencedor da semana: Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, que costurou acordo com operadoras para suspender cancelamentos unilaterais de planos de saúde.

Perdedor da semana: o presidente Lula (PT), que sofreu um pacote de derrotas no Congresso e viu ampla traição dos partidos aliados nas votações.

Fique de olho: Lula fará reunião com líderes do governo na segunda-feira (3) para tentar melhorar a articulação com o Legislativo, e o Senado pode votar projeto de lei que cria o programa automotivo Mover e tributa as compras de até US$ 50 em sites estrangeiros, como Shein, Shopee e Aliexpress, com alíquota de 20%.