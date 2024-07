O parque exibidor brasileiro registra hoje 3.452 cinemas em funcionamento, o que mostra uma recuperação do setor pós-pandemia da Covid-19, quando cerca de 200 salas fecharam, segundo dados da Ancine (Agência Nacional de Cinema). Em 2019, esse número era de 3.500 salas.

Das novas salas abertas, 122 foram financiadas pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), de fomento ao setor, e outras 52 foram modernizadas.

De acordo com dados da Ancine, dez estados possuem hoje mais salas do que em 2019: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins.