O empresário Filipe Sabará, que coordena o programa de governo de Pablo Marçal (PRTB) à Prefeitura de São Paulo, reuniu-se neste domingo (7) com o presidente da Argentina, Javier Milei. O encontro ocorreu no hotel em que Milei estava hospedado em Balneário Camboriú (SC), onde ocorreu a Cpac Brasil, conferência conservadora.

Sabará diz que mostrou ao presidente argentino o programa de governo de Marçal, e ambos discutiram brevemente algumas propostas. "Ele ficou muito impressionado com a defesa que o Marçal faz de uma mudança de mentalidade na cidade", diz.

Em resposta, Milei teria convidado o candidato e o próprio Sabará para uma viagem à Argentina para conhecer os programas implementados em sua gestão e conversar com ministros de seu governo.

O próprio Marçal esteve na Cpac no fim de semana e foi tietado por bolsonaristas. O ex-coach busca atrair esses eleitores para evitar que eles votem no prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tem apoio do PL na disputa. Na última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 5, Marçal registrou 10% de intenção de votos.