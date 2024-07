Salvador

O cenário pulverizado apontado pela pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (5) aumentou a pressão por uma unificação de candidaturas nos campos da esquerda e da direita nas eleições em Belo Horizonte.

A pesquisa apontou liderança do deputado e apresentador Mauro Tramonte (Republicanos) com 19%. Os dois principais candidatos da esquerda aparecem no segundo pelotão, empatados tecnicamente.

Deputado federal Rogério Correia (PT) e deputada Duda Salabert (PDT), pré-candidatos à prefeitura de Belo Horizonte - Renato Araújo/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O deputado federal Rogério Correia, que teve 8%, deve formalizar na próxima semana o apoio da federação do PSOL e Rede, que vão retirar as respectivas pré-candidaturas de Bella Gonçaves e Ana Paula Siqueira.

Ele afirma que o apoio do presidente Lula (PT) e a aliança com cinco partidos o coloca em um patamar competitivo na campanha. Mas ainda quer ampliar a aliança e mantém conversas com a deputada Duda Sababert (PDT) e até mesmo o prefeito Fuad Noman (PSD).

"A minha candidatura é a que, nesse momento, tem melhor condição de costurar essa unidade do campo progressista", afirma.

A deputada federal Duda Salabert (PDT) teve 10% na pesquisa e diz que não vai deixar a disputa: "No campo progressista, nossa candidatura é a que tem mais chance de ir para o segundo turno"

Nas negociações entre PT e PDT, Duda defende as pesquisas como critério para definir quem encabeçaria a chapa. Rogério, por sua vez, quer que sejam levados em conta outros critérios, como a capacidade de atrair apoios.

Na simulação de um cenário sem o nome de Duda Salabert feita pelo Datafolha, Correia aparece com 11%. Não foi testado um cenário sem o petista na disputa em Belo Horizonte.

Os dois candidatos são desconhecidos por cerca de metade do eleitorado de Belo Horizonte – 52% afirmam não conhecer Duda Salabert e 50% dizem não saber quem é Rogério Correia.