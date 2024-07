A pesquisa Datafolha mostrou a importância para Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) de reforçarem a vinculação com seus padrinhos políticos neste começo de campanha.

Boulos lidera entre os que se dizem petistas, com 38%, mas a avaliação é que há espaço para crescer bastante neste segmento. Nunes tem 18% entre os simpatizantes do partido de Lula, grupo que será alvo primordial do psolista. Para isso, a identificação com o presidente e Marta Suplicy será intensificada.

No caso do prefeito, o levantamento mostra a importância do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a candidatura.

Ele chega a 42% no grupo dos que avaliam como ótima ou boa a gestão estadual, enquanto Boulos não passa de 8%. A sinergia entre as esferas estadual e municipal será um dos motes da campanha à reeleição do emedebista.