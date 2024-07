Brasília

Deputados que disputam a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara têm organizado eventos para impulsionar suas candidaturas e tentar aglutinar apoio dos parlamentares da Casa.

As eleições ocorrem em fevereiro de 2025. Lira não pode se reeleger então tenta transferir seu capital político a um nome de sua preferência. Hoje, são considerados favoritos: os líderes Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA), além do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP).

Na próxima terça-feira (9), o PSD organiza uma festa para celebrar os aniversariantes de julho que integram a bancada. Nos bastidores, no entanto, a comemoração está sendo interpretada como um fortalecimento da candidatura de Brito. O evento terá apresentações musicais de Dudu Nobre e Gil, da Banda Beijo.

Na quarta-feira (10), Elmar Nascimento vai comemorar seu aniversário em um evento em Brasília. O convite foi enviado individualmente por aliados de Elmar no WhatsApp —a ideia é também fortalecer o nome do deputado na disputa. A expectativa é ter um show da dupla sertaneja Thaeme e Thiago.

No Carnaval, Elmar levou uma comitiva de parlamentares para acompanhar as festividades em Salvador, na Bahia.

No começo do ano, por sua vez, Pereira recebeu diversas autoridades em sua festa de aniversário, num evento que ganhou ares de lançamento extraoficial de sua candidatura. Estiveram presentes aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente Lula (PT).