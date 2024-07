Salvador

O grupo político liderado pelo empresário paraibano Ernildo Júnior, proprietário dos sites de apostas Pixbet e Pixpoker, lançou neste domingo (7) a pré-candidatura de um aliado para a prefeitura de Serra Branca, cidade de 13 mil habitantes do sertão da Paraíba.

Pré-candidato a prefeito, Michel Alexandre (União Brasil) ocupava até 20 de junho a presidência do Serra Branca Esporte Clube, time de futebol fundado em 2022 com o apoio de Ernildo e patrocinado por duas de suas empresas. A Pixbet também é patrocinadora master do Flamengo.

Ato político de lançamento da candidatura de Michel Alexandre (União Brasil) em Serra Branca (PB) - @michelalexandre242 no Instagram

O lançamento da pré-candidatura aconteceu no mesmo dia em que o time do Serra Branca promoveu um megashow em comemoração aos seus dois anos. A atração principal foi o cantor de forró Wesley Safadão, artista cujo cachê chegou a R$ 900 mil nas festas de São João deste ano

O ato político e a festa aconteceram em turnos e espaços separados. O lançamento da candidatura aconteceu na manhã de domingo e teve a participação de Ernildo Júnior, do senador Efraim Filho (União Brasil) e do comediante e influenciador Everson Silva, o Tirulipa.

Em discurso no ato político, o humorista fez elogios ao empresário. "Se Serra Branca hoje é conhecida no Brasil é por causa desse cara [Ernildo Júnior] E hoje o que ele está fazendo é um marco na história, onde eu e [Wesley] Safadão vestimos camisa e vamos levar o nome de Serra Branca para o mundo. Por isso que é Alexandre neles", afirmou, em referência ao pré-candidato.

A festa promovida pelo time foi realizada durante a tarde na praça matriz da cidade. Com uma megaestrutura, o evento teve shows de quatro bandas e discursos de exaltação à trajetória de Ernildo Júnior, que subiu ao palco ao lado de Wesley Safadão e Tirulipa.

A realização do evento foi precedida de tensões entre o time e a prefeitura de Serra Branca. Cinco dias antes da festa, a gestão informou que não havia recebido um requerimento pedindo autorização para o show. Procurada, a prefeitura disse que a autorização foi concedida posteriormente.

O grupo que lançou a candidatura de Michel Alexandre faz oposição ao atual prefeito, Vicente Fialho de Sousa Neto, o Souzinha (PP).

O Serra Branca Esporte Clube é tratado como uma potência em ascensão no futebol paraibano e neste ano foi campeão da Série B do campeonato estadual.

O time de futebol funciona como uma associação civil, mas tem forte influência de Ernildo Júnior, principal responsável por injetar recursos na equipe por meio de suas empresas. O Serra Branca Esporte Clube diz que o empresário não é proprietário nem possui cargos na diretoria do clube.

Embora separados por algumas horas, os eventos são apontados por adversários como um drible à regra que proíbe showmícios.

Em nota, o time de futebol informou que não houve na festa citação ao nome de seu antigo gestor e agora pré-candidato a prefeito: "Não ocorreu em momento algum, por parte do clube, a intenção em conectar a festividade do clube ao ex-presidente."

A defesa do pré-candidato Michel Alexandre informou que a campanha seguirá os limites da legislação eleitoral e que a data do lançamento da pré-candidatura foi definida após a confirmação das alianças, sem qualquer relação com o show.

"Embora tenha ocorrido uma coincidência da data dos questionados eventos, ambos foram realizados de forma autônoma, em locais e horários distintos, por grupos e coordenações distintas, sem qualquer vinculação", informou.