A assessoria jurídica do PRTB, partido do ex-coach Pablo Marçal, contesta informação fornecida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ao Painel e diz que a prestação de contas referente ao ano de 2023 foi entregue à corte no prazo.

O pré-candidato à prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), durante sabatina da Folha e do UOL - Daniela Toviansky/Daniela Toviansky/UOL

Advogados do partido enviaram cópia de documento protocolado no TSE às 17h29 de 30 de junho, poucas horas antes do fim do prazo.

O TSE, no entanto, disse à coluna na que a prestação de contas está pendente. "Até o momento, o partido não justificou o atraso nas informações que devem ser prestadas, conforme determinação constitucional".

No site da prestação de contas da corte, os dados do PRTB aparecem zerados, única legenda nessa situação.

A assessoria da legenda não encaminhou ao Painel as informações prestadas ao TSE, no entanto, apenas o protocolo no ato de entrega dos dados.

Embora não tenha direito a fundo partidário, o PRTB pode ter outras fontes de renda, como doações, que devem ser informadas ao tribunal.