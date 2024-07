Salvador

O PSDB fez um apelo para que Nelson Marchezan Jr., prefeito de Porto Alegre entre 2017 e 2020, concorra à prefeitura da capital gaúcha nas eleições deste ano.

A defesa foi feita em uma nota divulgada no fim de semana, assinada pela Executiva estadual do partido e pelo presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. Neste domingo (7) Marchezan teve uma primeira reunião para tratar do tema com o governador Eduardo Leite (PSDB).

"Nós achamos que Porto Alegre merecia que a gente fizesse um esforço na direção do Nelson, de sensibilizá-lo e chamá-lo a esse desafio. Ele não fechou a porta, o que nos permite continuar discutindo, mas também não nos deu nenhuma garantia de que vai entrar no pleito", afirma a presidente estadual do PSDB e prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas.

Ela afirma que o primeiro movimento do partido foi de reconhecer e defender a gestão do ex-prefeito: "faltava reconhecimento mais claro do partido sobre o governo dele", afirma. O segundo passo é convencê-lo a entrar na disputa e buscar alianças para garantir competitividade à candidatura.

O fator experiência é apontado como decisivo para a escolha. No documento divulgado no fim de semana, os tucanos afirmam que "tempos difíceis exigem lideranças fortes e capazes", em uma declaração fez referência às enchentes que devastaram a cidade em maio deste ano.

Com baixa popularidade em 2020, Nelson Marchezan Jr. ficou em terceiro lugar na sua tentativa de reeleição, com 21% dos votos válidos – o segundo turno foi entre Manuela D’Ávila (PC do B) e Sebastião Mello (MDB), que saiu vitorioso.

Após a derrota, ele se afastou da vida pública e retornou em 2022, quando concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados, mas ficou na primeira suplência do PSDB. Desde então, estava afastado até mesmo das redes sociais, mas nas últimas semanas voltou a fazer postagens com referências às enchentes e ações adotadas durante sua gestão na prefeitura.

A expectativa do partido é por uma decisão final até 20 de julho, data que marca o início do prazo das convenções partidárias.

A consolidação da candidatura, contudo, ainda depende de uma negociação com o Cidadania, que apoia o o nome da deputada federal Any Ortiz. Os dois partidos formam uma federação e não podem lançar candidatos independentes.

Também devem concorrer à prefeitura Melo, a deputada federal Maria do Rosário (PT) e os deputados estaduais Thiago Duarte (União Brasil) e Felipe Camozzato (Novo).