A pré-campanha de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo encerrou a fase de consulta popular na elaboração do programa de governo e agora começará a formação dos grupos de trabalho por áreas temáticas.

Essa primeira etapa começou em 9 de junho e contou com 32 reuniões presenciais nas subprefeituras da capital e quatro reuniões plenárias com a presença de Nunes e o do ex-governador Rodrigo Garcia, coordenador do programa de governo. Cerca de 12 mil pessoas participaram dos eventos, estima a pré-campanha.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante evento no Jardim da União, na zona sul de São Paulo - Paulo Guereta-20.jun.2024/Prefeitura de SP

Além disso, o aplicativo Fala Aí São Paulo, criado para receber sugestões da população e que continuará em funcionamento, teve quase 72 mil acessos e 40.600 interações no período.

Os temas mais recorrentes das sugestões apresentadas pela população foram saúde, segurança e meio ambiente, segundo a pré-campanha. Entre as propostas específicas, destaca-se o pedido de ensino integral nas escolas municipais (Emeis).

Com o fim da primeira fase, a pré-campanha agora vai agrupar secretários e ex-secretários, acadêmicos, políticos e outras autoridades em políticas públicas em eixos temáticos para consolidar as propostas do plano de governo —a partir das ideias surgidas nas reuniões presenciais e no app.