A ministra do Planejamento, Simone Tebet, assina um ensaio no livro recém-lançado "The Center Must Hold" (o centro tem que se manter firme, em tradução livre), que reúne textos de líderes que defendem posições moderadas em tempos de forte polarização.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, após reunião no Ministério da Fazenda - Gabriela Biló/Folhapress

Entre os que contribuem para a obra estão o ex-primeiro britânico Tony Blair, o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg e o ex-primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull.

Tebet é a única brasileira na publicação, organizada por Yair Zivan, assessor diplomático do líder da oposição em Israel, Yair Lapid .

O texto de Tebet, que foi candidata presidencial em 2022 com discurso centrista, fala sobre o atual cenário político na América Latina, sua trajetória e a relevância da representação feminina na política.

"Em 2022, a reestruturação de um movimento centrista no Brasil não foi uma mera opção desenhada para a corrida eleitoral. Foi, de fato, um chamado do próprio país. Um chamado de uma parte significativa da população que estava plenamente consciente dos riscos que a polarização representava para nossa democracia", diz ela.