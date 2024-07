O deputado federal Maurício Neves (PP-SP) apresentou uma queixa-crime contra o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), na qual alega ter sido vítima de injúria e difamação.

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB) - @prefeitofelipeaugusto no Instagram

Na ação apresentada à Justiça, o deputado alega que o prefeito tem propagado "insultos e inverdades" e citou como exemplo uma entrevista concedida por Felipe Augusto em dezembro de 2023 à rádio Antena 8.

O processo foi assinado pelo escritório de Fernando José da Costa, atualmente secretário municipal de Justiça, que está licenciado da firma.

Na entrevista, Felipe Augusto afirmou que o deputado Maurício Neves "está fazendo política com o fígado, agressivo, botando faca do pescoço de diversos líderes partidários em diversas cidades".

A declaração foi dada em um momento em que o prefeito analisava o cenário eleitoral das principais cidades da região. Na entrevista, ele fez elogios ao Coronel Eduardo Stanelis, pré-candidato em Caraguatatuba, mas criticou o fato de ele ter se filiado ao PP e ser apadrinhado por Neves.

O deputado, que é presidente estadual do PP e vice nacional da legenda, disse ter ficado espantado com as críticas e destacou que não possui inimizade com o prefeito de São Sebastião.

Na ação, ele também citou um episódio de fevereiro de 2022, quando Felipe Augusto teria se recusado a apertar sua mão em cumprimento em um ato com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O prefeito Felipe Augusto foi procurado, mas não retornou os contatos da reportagem.