São Paulo

Dois dos principais aliados de Pablo Marçal (PRTB) na eleição de 2024 protagonizaram uma briga que há quatro anos dividiu o Partido Novo e levou ao fim da candidatura do partido à Prefeitura de São Paulo.

O empresário Filipe Sabará, que seria o candidato a prefeito naquele ano, atualmente é coordenador do plano de governo do influenciador.

Pablo Marçal (PRTB) durante campanha na favela do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo

Já o deputado federal suplente Daniel José (Podemos), que hoje grava vídeos com Marçal e tenta se firmar como candidato a vereador ligado ao ex-coach, foi o responsável por apresentar uma denúncia que levou à expulsão de Sabará do partido e ao fracasso da candidatura.

Então deputado estadual, José acusou o colega de partido de defender políticos que não representavam os valores do partido, como Paulo Maluf e Jair Bolsonaro (PL), de ocultar patrimônio da Justiça Eleitoral e mentir sobre sua formação acadêmica.

O Novo então suspendeu a candidatura de Sabará. Ele recorreu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e conseguiu retomá-la, mas foi expulso do partido na sequência.

Filipe Sabará (esq.), coordenador do programa de governo de Pablo Marçal - Arquivo pessoal

Sabará diz ao Painel que Daniel José não está na campanha de Marçal e está apenas tentando se eleger vereador. O Podemos, partido do deputado, formalmente apoia a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

Sobre uma possível reaproximação, afirma que quer "distância de quem traiu o Bolsonaro" e que espera que dessa vez o parlamentar "aprenda a fazer a coisa certa".

José, por sua vez, afirma que se no passado ele e Sabará tiveram divergências, hoje estão "em funções diferentes dentro um mesmo projeto: eleger Marçal no primeiro turno e quebrar [o concorrente Guilherme] Boulos no meio".

"Nunca tivemos posicionamentos ideológicos diferentes, acho inclusive que ele está fazendo um trabalho exemplar no plano de governo do Marçal e eu quero me eleger vereador para compor a maior bancada de direita da história da Câmara de São Paulo", completa.