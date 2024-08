Em seu programa de estreia no horário eleitoral da TV, que vai ao ar nesta sexta-feira (30), o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) procurou reforçar a conexão com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebendo--o em sua casa, no bairro do Campo Limpo (zona sul).

No programa, de 2min25s, Lula e a primeira-dama, Janja, conversam com Boulos, sua mulher, Natalia Szermeta, e as duas filhas do casal em torno de uma mesa de café da manhã.

Programa de TV de estreia de Guilherme Boulos, com a presença de Lula em sua casa - Reprodução

O presidente reforça o apoio ao candidato e pela primeira vez na história das eleições para a prefeitura paulistana pede voto no primeiro turno para um número que não é o 13, do PT, e sim o 50, do PSOL.

Ambos também prometem trabalhar em conjunto para reduzir as desigualdades na cidade, um dos motes da campanha de Boulos.

"Eu acho que o companheiro Boulos construiu uma história extraordinária em São Paulo. E, pela ligação dele com os movimentos sociais que brigaram nesse país pela democracia, por habitação, eu acho que o Boulos é, sem sombra de dúvida, o mais qualificado dos candidatos para ser prefeito de São Paulo", diz o presidente.

"É uma honra ter vocês aqui e contar com seu apoio", responde o candidato.

As imagens foram gravadas pela equipe do marqueteiro Lula Guimarães no último sábado (24), antes de um comício no bairro.

Além de reforçar que Lula é o grande cabo eleitoral de Boulos, o filme procura destacar o lado "família" do candidato, num momento em que ele é acusado sem provas por Pablo Marçal (PRTB) de consumir cocaína.

Há também o simbolismo de levar o presidente para a periferia, o que ajudaria a reforçar que o candidato vive lá.

Lula colocou a eleição na capital paulista como sua maior prioridade. Ele se faz presente na campanha por meio do deputado federal Rui Falcão (PT-SP), que ajudou a costurar a chapa com a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) como vice.

Nos próximos dias, novos trechos da conversa do presidente e do psolista serão divulgados nas redes sociais.

Também está previsto para breve um programa em que a biografia de Boulos é contada por Marta e parentes dele.