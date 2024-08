A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que reúne igrejas de diversas denominações, assinará o Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, iniciativa de organizações da sociedade civil, municípios, centrais e parlamentares.

Cena de culto em igreja evangélica - Divulgação

A adesão ocorrerá no dia 22 de agosto, durante evento da Igreja Batista da Água Branca, em São Paulo.

De acordo com a Frente, a população evangélica é a que mais sente os efeitos da desigualdade na sociedade, uma vez que os fiéis são em maioria pobres e periféricos.

O evento com a entidade será o primeiro de uma série de atividades do previstas até 30 de agosto com o objetivo de criar estratégias para o combate às desigualdades.

Também haverá no dia 27 o lançamento do Observatório Brasileiro das Desigualdades, um debate com o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável no dia 28 e encontro com ministros no dia 29.