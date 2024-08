O prefeito Ricardo Nunes (MDB), o coronel Ricardo Mello Araújo (PL), vice na chapa que busca a reeleição na Prefeitura de São Paulo, e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participarão nesta sexta-feira (30) da solenidade de entrega dos espadins na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo.

A cerimônia marca o início da formação dos alunos da instituição, entre os quais está um dos filhos do coronel Mello Araújo. Ex-comandante da Rota, ele deve ir fardado ao evento.

Ricardo Nunes (MDB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) em visita ao Mercado Central durante a campanha de reeleição do prefeito - Adriano Vizoni-27.ago.2024/Folhapress

Tarcísio fará a sua terceira participação em evento de campanha de Nunes. Na terça-feira (27), visitou o Mercado Central com o prefeito, e na quarta-feira (28), as obras de contenção de enchente no Capão Redondo (zona sul).

O apoio do governador é uma das apostas da campanha de Nunes para fazer aumentar sua popularidade diante do crescimento do concorrente Pablo Marçal (PRTB).

Na noite de quinta-feira (29), as redes sociais do prefeito publicaram um vídeo divulgando um jingle com o neologismo "nunestar", junção de Nunes e Tarcísio.