São Paulo

Um dos principais aliados de Ricardo Nunes (MDB) na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Rubinho Nunes (União Brasil) decidiu deixar a campanha para reeleição do prefeito e juntar-se a Pablo Marçal (PRTB).

O crescimento do influenciador nas pesquisas de intenção de voto e a pressão nas redes sociais têm feito com que apoiadores de Nunes se manifestem timidamente em relação ao prefeito. Rubinho, no entanto, é o primeiro a decidir oficialmente mudar de candidato.

Vereador Rubinho Nunes decide apoiar Pablo Marçal para a Prefeitura de SP - Reprodução

"O sistema está tentando silenciar Pablo Marçal porque ele representa a urgência de São Paulo mudar e uma ameaça àqueles que lucram com a desordem e a imoralidade em nossa cidade. Como vereador, não vou permitir que São Paulo sucumba a essas forças imorais que tentam manipular a opinião pública e censurar vozes que buscam mudança", afirma Rubinho ao Painel.

"Enfrentei os mesmos inimigos ao longo de quatro anos, e não teria outro lugar de estar a não ser ao lado do próximo prefeito de São Paulo", completa.

Rubinho ganhou posição de destaque na Câmara Municipal de São Paulo durante a gestão Nunes, tendo sido presidente da Comissão de Política Urbana e corregedor-geral da Casa.

Próximo do presidente da Câmara, o vereador Milton Leite (União), Rubinho era o principal cotado para sucedê-lo no posto, já que Leite decidiu aposentar-se do Legislativo paulistano.

Em vídeo gravado com Marçal, com quem esteve na sexta-feira (30), o influenciador sugere que Rubinho comandará a casa em caso de sua vitória.

"É o próximo próximo prefeito de São Paulo e o nosso... Será que ele vai ser o presidente da Câmara?", pergunta Marçal. "Vocês que vão dizer", responde Rubinho no vídeo.

A saída de Rubinho pode abrir caminho para que outros candidatos que tem flertado com a campanha de Marçal façam o mesmo.