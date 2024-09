O candidato Guilherme Boulos (PSOL) gravou nesta terça-feira (17) vídeo ao lado de Henrique Viana, conhecido como Rato, dono da gravadora Love Funk, uma das principais do segmento na cidade de São Paulo.

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) com Henrique Viana, conhecido como Rato, proprietário da produtora Love Funk

No mês passado, Viana foi visitado por Pablo Marçal (PRTB), tirou fotos com ele e "fez o M", símbolo de sua campanha. Como mostrou a Folha, gigantes do funk, que tradicionalmente apoiam a esquerda, vêm fazendo acenos para candidatos de direita na atual campanha.

"Estou aqui em São Mateus, vim visitar a Love Funk, estou aqui com o Rato e me coloco à disposição para a gente, quando chegar à Prefeitura de São Paulo, poder fortalecer essa relação", diz Boulos em vídeo ao lado de Viana durante a visita.

O proprietário da gravadora, por sua vez, diz que conta com apoio do psolista para projetos sociais, caso ele seja eleito.

"A gente conta com esse apoio seu para nosso projeto, não só do funk, mas tem vários projetos sociais que a gente faz aqui. Estamos aqui contando com, talvez, o nosso prefeito. Mas vamos torcer que dê certo", diz.