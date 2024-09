A campanha de Guilherme Boulos (PSOL) viu de forma animadora o aumento do número dos que dizem ter certeza de voto nele e a curva ascendente na pesquisa espontânea, revelados pelo Datafolha.

Isso mostraria que a estratégia de consolidar o voto aos poucos vem dando certo, especialmente no eleitorado lulista. Entre os que votaram no atual presidente, 48% optam por Boulos, aumento de 7% desde o início de agosto.

Guilherme Boulos durante debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo organizado pela RedeTV! e o UOL - Zanone Fraissat/Zanone Fraissat/Folhapress

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19) apontou cenário estável. Seguem empatados à frente Ricardo Nunes (MDB), com 27%, e Boulos, com 26%. Pablo Marçal (PRTB) manteve-se com 19%.

A estabilidade segue nos pelotões inferiores, com a deputada Tabata Amaral (PSB), com 8%, empatada tecnicamente com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 6%. Marina Helena (Novo) permanece com 3%, e os demais não pontuaram. Declaram voto branco ou nulo 6% (eram 7%), e não responderam 3% (eram 4%).