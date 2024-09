Candidato a vereador pelo PT em Porto Seguro (BA), Edi Carlos da Silva, o Preto do MST, decidiu apoiar a reeleição do prefeito Jânio Natal (PL), que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O PT ficou neutro na cidade e não orientou seus representantes em relação a qual candidatura apoiar. A principal concorrente de Natal é Cláudia Oliveira (PSD).

Preto do MST tem divulgado a aliança com o prefeito em seus "santinhos". Nas redes sociais, no entanto, seu perfil destaca a vinculação com lideranças petistas, como o presidente Lula, o governador Jerônimo Rodrigues e os deputados estadual Lucinha do MST e federal Valmir Assunção.