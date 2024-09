São Paulo

O grupo Flow vai realizar um debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo na segunda-feira (23), às 19h, com transmissão ao vivo nos canais do Flow e Flow News. A mediação será do jornalista Carlos Tramontina.

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) confirmaram presença.

Candidatos a prefeito de São Paulo durante debate organizado pelo jornal O Estado de S. Paulo - Estadão no Youtube/Youtube

O debate terá cerca de duas horas de duração e será dividido em três blocos de perguntas e respostas, com um bloco para considerações finais.

Os participantes responderão perguntas com foco nas áreas de saúde, educação, segurança pública, acessibilidade, transporte e população em situação de rua.

No formato escolhido, o tema será apresentado e, em seguida, dois candidatos serão sorteados, sendo que o primeiro terá dois minutos para responder à pergunta de especialistas e eleitores, enquanto o segundo terá um minuto e meio para comentar.

Antes e depois do debate, Igor Coelho, apresentador do Flow Podcast, e as jornalistas Helen Braun e Madeleine Lacsko farão comentários.