Brasília

O governo Lula trabalha com a perspectiva de que as investigações para descobrir e processar os autores pelos incêndios criminosos registrados no país avancem nas próximas semanas.

Na Polícia Federal, autoridades que cuidam do tema manifestaram a interlocutores do Ministério do Meio Ambiente otimismo com a abertura de ações criminais que possam punir os responsáveis pelas queimadas.

Incêndio no Parque Nacional de Brasília provocou fortes fumaças e cancelou aulas de estudantes na capital - Pedro Ladeira/Folhapress

Na sexta-feira (20), a PF cumpriu sete mandados de busca e apreensão em operação para combater os crimes de incêndio, desmatamento e exploração ilegal de terras da União, na região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

A avaliação de técnicos do Meio Ambiente é de que há fortes indícios de que muitos incêndios foram intencionais, como o fato de terem começado no mesmo horário em locais diferentes.

Também foram identificadas frentes de incêndio em linha reta, o que é outro sinal. As chamas se propagam de forma desordenada, como explica um técnico. Encontrar rastros de fogo em linha reta sugere que um criminoso, em moto ou carro, iniciou o incêndio.

Integrantes do governo que lidam com a crise das queimadas apostam na punição como uma forma de coibir a prática criminosa no futuro. Segundo eles, a percepção de que há risco de serem presas e processadas tem efeito dissuasório.