O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou nesta quarta-feira (18) contrato para aquisição de 12 mil novas câmeras corporais para a Polícia Militar de São Paulo.

Soldados da PM com câmera corporal no centro da capital - Ronny Santos/Ronny Santos/Folhapress

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a compra dos equipamentos, da Motorola, é 45,9% mais barata do que o contrato anterior, quando foram adquiridas 10.125 câmeras. O custo anual caiu de R$ 96 milhões para R$ 51,9 milhões.

A ideia é que as novas câmeras, que têm funcionalidades extras, substituam as atuais ao longo dos próximos meses.

As câmeras recém-adquiridas incluem reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, possibilidade de transmissão ao vivo, identificação de foragidos da Justiça e capacidade de integração com o programa Muralha Paulista. Os equipamentos também podem ser acionados à distância pelo Centro de Operações da PM.

"Será um auxílio nas investigações futuras de qualquer tipo de crime", diz o secretário Guilherme Derrite.

O investimento nas câmeras representa uma mudança de postura por parte do governador Tarcísio, que prometeu acabar com o sistema durante a campanha eleitoral de 2022. Posteriormente, no entanto, ele reconheceu que os equipamentos são úteis no combate ao crime e na diminuição da letalidade policial.