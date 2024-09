O ministro Fernando Haddad (Fazenda) participa nesta sexta-feira (27) de ato eleitoral em Campinas (SP) ao lado do candidato do PT à Prefeitura da cidade, Pedro Tourinho, em tentativa de fortalecer o nome do petista em meio à polêmica da cassação da candidatura do prefeito Dário Saadi (Republicanos).

O evento está marcado para 17h no Largo do Rosário.

Fernando Haddad e Guilherme Boulos durante ato em Heliópolis em 7 de setembro - Gustavo Zeitel/Folhapress

No último dia 7, o ministro participou de ato de campanha de Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura de São Paulo. Uma semana depois, esteve, com o ministro Luiz Marinho (Trabalho), em carreta do candidato Luiz Fernando Teixeira (PT) em São Bernardo do Campo (SP). Também no dia 14, o ministro da Fazenda fez caminhada ao lado do prefeito José Filippi (PT), candidato à reeleição em Diadema.

A campanha em Campinas tem sido marcada por troca de farpas entre integrantes do governo Lula e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), após a cassação da candidatura de Saadi.

Tarcísio afirmou que "foi só o Dário disparar na Justiça que o PT tentou derrubar sua candidatura na Justiça".

Em resposta, o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) afirmou que quem cassou a candidatura do prefeito foi a Justiça Eleitoral. "Tarcísio, você é governador de São Paulo, sabe muito bem o que é abuso da máquina pública e abuso do poder político", disse Padilha, também em vídeo.