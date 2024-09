Investigada pela Polícia Federal na chamada "máfia das creches" da Prefeitura de São Paulo, Rosângela Crepaldi recuou, em depoimento à Polícia Civil nesta terça-feira (24), das acusações de que Ricardo Nunes (MDB) teria recebido dinheiro do esquema.

As afirmações haviam sido feitas em vídeo gravado por Crepaldi e divulgado pela Folha em julho. A suspeita é de que entidades gestoras de creches teriam recebido de volta parte do dinheiro contabilizado como despesas com materiais.

Rosângela Crepaldi, alvo de investigação da PF sobre a máfia das creches em SP - ãReproduçao/Reprodução

Na gravação, Crepaldi, ligada a um escritório de contabilidade que viabilizava o esquema, havia dito que parte dos recursos abastecia contas ligadas a Nunes quando ele era vereador.

No novo depoimento, dado na sede do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), ela se retrata completamente das acusações.

Diz que "desconhece a participação, envolvimento, direto ou indireto, de Ricardo Nunes em quaisquer negócios de creches e ou nos fatos investigados na Polícia Federal, ao contrário, nunca tendo chegado a seu conhecimento qualquer citação ao nome do mesmo. Ela acrescenta que "quer se desculpar pelo que disse a respeito de Ricardo Nunes".

O candidato à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes durante almoço da Executive Board Metting (EBM) - Divulgaçao/Divulgação

A explicação para a reviravolta, segundo ela, está no fato de que, no momento em que gravou o vídeo, passava por um momento turbulento.

"Especificamente sobre as informações de Ricardo Nunes, afirma que estava em momento de muita confusão e nervosismo em sua vida, porque não conseguiu dar continuidade a uma empresa do ramo de roupas e costura e pode ter se equivocado com as palavras quando gravou o vídeo sobre repasses", diz o depoimento.

Crepaldi também afirma que não autorizou a divulgação do vídeo e que tem se sentido ameaçada desde que ele veio à tona. "Após a divulgação do vídeo na internet, a sua vida virou um inferno; passou a ser procurada por pessoas envolvidas na investigação e até foi ameaçada", diz o depoimento.

Ela afirma que não autorizou a divulgação do vídeo e que tem tido problemas para se reerguer profissionalmente desde que o caso veio à tona, há cinco anos. Diz que não foi procurada por ninguém ligada a Nunes para que fizesse a retratação.

O vídeo vem sendo usado contra Nunes por adversários na atual eleição, com o objetivo de ligá-lo a suspeitas de corrupção em creches da cidade. O prefeito nega relação com eventuais esquemas de desvios.