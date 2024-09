O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve participar de um ato de campanha do candidato Luiz Fernando Teixeira (PT) a prefeito de São Bernardo do Campo, no próximo sábado (27).

Teixeira enfrenta uma disputa acirrada com Alex Manente (Cidadania), Mauricio Lima (Podemos) e Flávia Morando (União Brasil).

O candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Fernando (PT), e o presidente Lula em convenção na cidade do ABC em julho - Rafaela Araújo/Rafaela Araújo/Folhapress

Lula colocou como ponto de honra reconquistar a cidade, berço do partido, que já foi administrada pelo PT duas vezes no passado.

Será seu segundo evento de campanha no município, enquanto outras cidades de mesmo porte no estado e várias capitais não receberam a visita do presidente nenhuma vez.