O presidente Lula (PT) fez quatro agendas com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em agosto. Trata-se de crescimento significativo na comparação com o ano passado inteiro, quando eles tiveram apenas dois encontros, e também em relação aos meses anteriores de 2024 —foram três reuniões até o final de julho.

Em agosto, o petista e o ministro tiveram duas reuniões para despachos internos, um encontro com o CEO da Telefónica, José María Alvarez-Pallete López, e uma visita ao Centro de Operações Espaciais da Telebrás, órgão ligado à pasta.

Presidente Lula e ministro Juscelino Filho (Comunicações) durante evento no Maranhão - Kayo Souza-21.jun.2024/Divulgaçao

Com isso, alguns projetos do Ministério das Comunicações foram destravados. Entre as medidas estão o decreto que dá preferência aos Correios e à Telebrás no fornecimento de serviços aos órgãos públicos federais e a liberação de concessões, renovações e outorgas de rádio e TV para análise do Congresso.

Juscelino também comemorou a sinalização do Ministério da Fazenda de que pretende enviar ainda em 2024 a proposta de taxação das gigantes da tecnologia —as big techs.

Em junho, o ministro ficou ameaçado no cargo após indiciamento por corrupção pela Polícia Federal. Lula, no entanto, que chegou a dizer que afastaria Juscelino caso ele fosse denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República), decidiu mantê-lo no posto e respaldar seu trabalho à frente da pasta.