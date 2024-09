São Paulo

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, recebeu nesta segunda-feira (23) uma comitiva do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) liderada por João Pedro Stedile, coordenador nacional da entidade, para discutir um projeto de produção agrícola desenvolvido em parceria no país.

O objetivo é produzir alimentos como milho, soja e feijão, segundo os detalhes divulgados. Maduro lançou a meta de chegar a 100 mil hectares de produção nos próximos anos.

João Pedro Stedile, líder do MST, e Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, durante encontro no Palácio de Miraflores - Reprodução/@nicolasmadurom no YouTube

Durante o encontro, no Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, o líder chavista disse que as terras de La Vergareña têm que ser "o epicentro de um projeto produtivo que permita instalar na Venezuela o modelo produtivo, educativo e formador que o Movimento Sem Terra tem desenvolvido já há 40 anos".

Ele também disse ser um admirador do MST, pois sabe que os sem-terra fizeram sua trajetória em circunstâncias difíceis, "nadando contra a corrente".

"E aqueles que se forjam nadando contra a corrente estão mais preparados para quando a corrente está a favor. E aqui na Venezuela a corrente está a favor, então é o momento de avançar", completou.

Além de Maduro e Stedile , participaram do encontro Simone Magalhães, Denir Sousa e Dario Milanez de Melo, do MST, além de Cilia Flores, primeira-dama da Venezuela.

A despeito da proximidade com o MST, Maduro hoje está distante do governo Lula (PT), do qual foi aliado nas gestões petistas anteriores. O afastamento se deu após a contestada reeleição do ditador no final de julho passado.