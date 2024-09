Mais de um mês após o início oficial da campanha municipal, o PCO (Partido da Causa Operária) ainda não recebeu nada da sua cota do fundo eleitoral, de cerca de R$ 3,4 milhões.

João Pimenta (PCO) durante sabatina Folha/UOL com candidatos a prefeito de São Paulo - Folha de S.Paulo/YouTube

Os 171 candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador da legenda de esquerda radical pelo país têm feito campanha com base em pequenas doações e promessas de pagamento futuro a prestadores de serviço.

"Alguns estão fazendo na base da amizade, esperando que vão receber, e se não receberem, vai ficar a dívida", diz o candidato do partido a prefeito de São Paulo, João Pimenta.

O bloqueio foi pedido pela Asepa (Assessoria de Exames de Contas Eleitorais e Partidárias) do TSE, que apontou problemas nas contas do PCO de 2019. A assessoria afirma que uma resolução do tribunal proíbe o repasse do fundo eleitoral para siglas que estiverem nessa situação.

Já o PCO contesta a rejeição das contas de 2019 e argumenta que, de qualquer forma, a resolução citada pela Asepa é posterior à desaprovação, ou seja, não teria efeito prático nesse caso.

O partido diz que fez o pedido do fundo eleitoral em 30 de julho, apresentando critérios para distribuição dos recursos e indicando dados de contas bancárias, como exige o TSE.

A relatora, ministra Carmen Lùcia, pediu manifestação para o Ministério Público Eleitoral, que opinou pela manutenção do bloqueio. Falta agora a decisão dela, que não tem prazo para ser divulgada.

"Não temos tempo de TV e rádio e direito a debates. A campanha de rua é a única que temos. Estamos sendo profundamente prejudicados", diz Pimenta.

Ele diz que o PCO já pediu audiência com a ministra, mas foi ignorado por ela. "Não conseguimos entender porque tanta demora na decisão", afirma o candidato.

Procurado, o TSE não se manifestou sobre o caso.