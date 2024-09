Ministro do Turismo da Arábia Saudita, Ahmed Al Khateeb terá segurança reforçada durante a reunião ministerial do G20 Turismo, evento que vai discutir propostas para o setor para serem entregues na Cúpula de Líderes de G20 em novembro, no Rio de Janeiro.

Ministro do Turismo da Arábia Saudita, Ahmed Al Khateeb, participa de reunião ministerial do G20 em Belém (PA) - FAYEZ NURELDINE/AFP

Al Khateeb, presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, chega a Belém (PA) nesta quarta-feira (18). Ele desembarca de seu avião privado na capital paraense com uma equipe de 23 pessoas incluindo seis seguranças especializados e 11 carros blindados, vindos direto do Rio, com motoristas próprios.

O saudita costuma andar com segurança reforçada nos eventos dos quais participa.