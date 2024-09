São Paulo

Em entrevista nesta quarta-feira (18) à influenciadora bolsonarista Bárbara Destefani, do canal Te Atualizei, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que mandou tirar do ar um vídeo do programa Saúde para Todes.

Lançado em dezembro de 2020 no canal da Secretaria de Saúde no YouTube, o programa trata de temas como saúde mental, cidadania e direitos, além de divulgar ações de atendimento à população LGBTQIA+.

No entanto, a própria gestão Nunes negou ao Painel em 28 de agosto que teria havido uma orientação específica para a exclusão do material.

Questionada naquela ocasião pela coluna, a Secretaria de Saúde afirmou, em nota, que todos os programas segmentados da pasta haviam sido desativados devido às eleições.

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, durante ato na Praça do Patriarca, no centro da cidade - Eduardo Knapp-16.ago.2024/Folhapress

"Em atendimento às determinações da lei eleitoral, a Secretaria Municipal da Saúde informa que estão inativos os dez programas segmentados da pasta –como Saúde do Homem, Saúde da Mulher, Saúde do Idoso e o próprio Saúde LGBTQIA+, entre outros", disse.

A versão do prefeito à influenciadora foi outra. A exclusão teria sido feita por causa de conteúdo inapropriado.

"O que aconteceu foi que nos debates a Marina [Helena, candidata do Novo] falou 'olha, tem um vídeo que está no site de uma das secretarias da prefeitura que fala sobre essa questão' e a gente foi levantar e realmente tinha", disse o prefeito.

"Tinha algo lá que se relacionava a essa questão [LGBTQIA+] e eu mandei retirar do ar", completou.

A entrevista à influenciadora bolsonarista faz parte de esforço recente do emedebista de se posicionar como conservador e recuperar parte desse eleitorado que aderiu a Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Na segunda-feira (16), Nunes deu entrevista ao jornalista Paulo Figueiredo e abraçou diversas posições bolsonaristas, como, por exemplo, as críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.