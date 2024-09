A ONG Feito Formiguinhas, criada em 2019 para ajudar as vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), montou uma exposição de fotografias no térreo do Conjunto Nacional, na avenida Paulista, em São Paulo.

Foto do projeto Feito Formiguinhas exposta na fachada do Conjunto Nacional, em São Paulo - Divulgação

A mostra "Da Ponte Pra Lá", que comemora cinco anos da ONG, retrata imagens do cotidiano de regiões periféricas da cidade de São Paulo.

A exibição, gratuita, vai até 1º de outubro e reúne trabalhos de publicitários como Paola Vianna, Marina Atallah, Mario Baptista, Chay Paes e Edu Ashiguti. A curadoria é de Andrés Hernandez.

A ONG também apoiou grupos vulneráveis durante a pandemia, em meio à crise gerada pelo coronavírus.