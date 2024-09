O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que o fato de ter gravado um vídeo no sábado (21) rebatendo Tarcísio de Freitas, não vai criar mal-estar com o Republicanos.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante entrevista à Folha em agosto - Pedro Ladeira/Folhapress/Folhapress

A legenda, à qual é filiado o governador de São Paulo, também faz parte da base aliada do governo Lula, controlando o Ministério de Portos e Aeroportos.

O caso teve origem na cassação na última quinta-feira (19) da candidatura do prefeito de Campinas, Dário Saadi, também do Republicanos, pela Justiça Eleitoral.

A decisão foi tomada após ação da candidatura de Pedro Tourinho (PT), que apontou gravações eleitorais feitas pelo prefeito dentro de prédios públicos. Saadi está recorrendo.

Em vídeo, o governador culpou o PT pela decisão, dizendo que era uma manobra em razão da subida do prefeito nas pesquisas.

Padilha, então, respondeu, também em vídeo, declarando que a acusação era injusta e que Tarcísio "sabe muito bem o que é abuso da máquina pública e abuso do poder político".

Ao Painel, o ministro disse que o entrevero não terá consequências políticas para a gestão federal ou a relação com o governo estadual. "De forma alguma. Tanto o ataque incorreto ao PT não causou mal-estar, quanto a nossa resposta não causará", afirmou.

Padilha afirmou que saiu em defesa de Tourinho a pedido do próprio candidato, que é seu amigo. "A acusação do Tarcísio é absurda. Estudei, morei, dou aula até hoje em Campinas e sou muito amigo do meu colega médico e deputado federal Pedro Tourinho. Ele que me pediu", afirmou.