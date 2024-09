Uma comitiva de parlamentares de direita planeja fazer uma nova visita aos EUA em novembro, após a eleição municipal, para audiências no Congresso do país.

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) - Najara Araújo/Câmara dos Deputados

O grupo, além de seguir denunciando os métodos do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pretende agregar uma nova demanda: uma investigação sobre registros do setor de imigração dos EUA de que o ex-assessor Filipe Martins teria entrado no país no final de 2022.

Essa suposta viagem foi a principal razão que levou Moraes a manter Martins preso durante seis meses neste ano, mas há fortes indícios de que ele nunca saiu do Brasil no período.

Para os parlamentares brasileiros, pode ter havido crime na inserção falsa de registros de entrada dele na Flórida. "Queremos pedir uma investigação detalhada sobre esse episódio gravíssimo", diz o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS).