A prefeita de Bauru (SP), Suellen Rosim (PSD), que é candidata à reeleição, registrou boletim de ocorrência após ser vítima de manipulação digital feita com inteligência artificial.

A prefeita de Bauru, a jornalista Suéllen Rosim (PSD) - Divulgação

Uma foto apócrifa que circula por aplicativos de mensagens, utilizando a técnica conhecida como "deepfake", a retrata nua.

Em nota, a prefeita, que é evangélica, definiu o fato como "uma atitude criminosa e repugnante, coisa de gente mau caráter".

"Não posso admitir esse tipo de ataque, que revela o que nós, mulheres públicas, seja na política, seja em outras áreas de destaque, sofremos pelo simples fato de sermos mulheres".

Além da agressão, o caso é agravado pelo uso de deepfake, que foi proibido nessa eleição pela Justiça Eleitoral. O compartilhamento do material também pode ser enquadrado como crime.

Leia íntegra da nota da prefeita:

"Já fui desrespeitada outras vezes, seja com montagens maliciosas, seja com falas do tipo "ninfeta no prostíbulo", "vassala", "vagabunda", que Bauru seria governada da senzala, entre tantas outras injúrias. Não posso admitir esse tipo de ataque, que revela o que nós, mulheres públicas, seja na política, seja em outras áreas de destaque, sofremos pelo simples fato de sermos mulheres.

Em muitos desses casos, fui à Justiça e me saí vencedora. Vitórias essas não apenas minha, mas de todas as vítimas que por vezes se silenciam. Dessa vez não vai ser diferente. Tomarei as medidas necessárias para que os criminosos sejam punidos. Espero, com isso, encorajar outras mulheres a não se intimidarem e a não desistirem de ocupar posições de destaque.

Agradeço a todos aqueles que se solidarizaram comigo, mesmo os que, nesse momento, são adversários no campo político. Essa luta é de toda a sociedade contra o crime, e não tem ideologia. Que a gente possa exercer a democracia sempre com respeito e sem sacrificar valores essenciais".