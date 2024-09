Brasília

Candidato à Prefeitura de Guarulhos (SP), o deputado estadual paulista Márcio Nakashima enviou na segunda-feira (23) carta à Executiva Nacional do PDT renunciando ao cargo de presidente em exercício do partido no estado.

Deputado estadual Márcio Nakashima renuncia à presidência em exercício do PDT-SP - Divulgação

No documento, Nakashima escreve que as razões que o levaram a deixar o cargo "são de ordem estritamente pessoal, pautadas na falta de respaldo que as instâncias partidárias superiores têm dispensado à minha figura como dirigente".

Em mensagem enviada ao grupo do partido, Nakashima comunicou a renúncia ao cargo. "Acredito que o estado de São Paulo, que é a locomotiva econômica e política desse país, não pode ser tratado como se irrelevante fosse", indicou, antes de agradecer o apoio e desejar "sorte e sucesso na caminhada".

Segundo integrantes do partido, um dos motivos que teria levado à renúncia do deputado estadual foi a divergência com a direção nacional do PDT sobre os valores repassados à sua candidatura à Prefeitura de Guarulhos.

Nakashima teria pedido o teto, R$ 6 milhões. A direção nacional, no entanto, repassou R$ 3 milhões. Em pesquisas de intenção de voto, ele aparece com cerca de 6%, em quinto lugar.