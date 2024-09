A candidatura do PT em Campinas entrou na Justiça Eleitoral com pedido para que seja retirada do ar uma propaganda do prefeito da cidade, Dário Saadi (Republicanos), que usa um papagaio para criticar adversários.

O filme mostra a ave dizendo "vou fazer, vou fazer", seguida por declaração do prefeito, candidato à reeleição, que afirma que "falar, até papagaio fala". Ele em seguida mostra uma série de obras de sua gestão.

Segundo a campanha do petista Pedro Tourinho, Saadi, "em tom jocoso, que supera a lícita crítica eleitoral, usa o animal papagaio como encenação". A ação diz ainda que várias das obras citadas como concluídas na verdade ainda não foram entregues.

Em sua defesa, a campanha do prefeito afirma que o uso do papagaio na propaganda é lícito. "É sabido e consabido que o animal é conhecido por falar muito, e nada obsta a alusão, de forma informal, na propaganda eleitoral", afirma.