São Paulo

A TV Record afirma que o debate entre postulantes à Prefeitura de São Paulo marcado para sábado (28) está mantido "com as mesmas regras e candidatos já previstos no documento assinado pelas assessorias".

Com isso, a participação de Pablo Marçal (PRTB) não será barrada pela emissora. Na segunda-feira (23), um assessor do candidato, Nahuel Medina, desferiu um soco no publicitário Duda Lima, membro da campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB), durante debate realizado pelo Flow.

Pablo Marçal (PRTB) durante debate entre candidatos organizado pela RedeTV! e pelo UOL - Zanone Fraissat-17.set.2024/Folhapress

Desde então, concorrentes têm manifestado receio com a presença de Marçal e sua equipe em debates.

Nesta terça-feira (24), Tabata Amaral (PSB) divulgou nota para chamar "a atenção para a responsabilidade das emissoras e veículos de imprensa".

"É necessário avaliar os motivos que levam a convidar um candidato que não debate propostas para a cidade, participa com a intenção de tumultuar e cujos requisitos legais não tornam a sua participação obrigatória", afirmou.

A legislação eleitoral determina que as emissoras têm que convidar candidatos de partidos, federações ou coligações que possuam ao menos cinco parlamentares no Congresso. O PRTB de Marçal não tem representantes no Congresso.

Nunes, por sua vez, disse que a agressão foi premeditada e poderia ter causado a morte de Duda. Ele também disse não se sentir confortável com a presença de "pessoas desse nível" nos debates.

José Luiz Datena (PSDB) afirmou que o debate e a campanha com a presença de Marçal são impossíveis e que o influenciador precisa ser parado.

O Painel perguntou à Record se, diante do ocorrido na segunda-feira, tomará medidas adicionais de segurança e se passará alguma orientação à campanha de Marçal em relação à presença de Nahuel Medina —nesta terça, a Polícia Civil pediu à Justiça que proíba o assessor de Marçal de se aproximar a menos de 300 metros de Duda Lima.

A emissora, no entanto, não abordou esses pontos em sua resposta.