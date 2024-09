O secretário de Justiça e Cidadania do estado de São Paulo, Fábio Prieto, diz que não pretende se instalar no gabinete no Palácio dos Campos Elíseos, na região central, que foi usado por governadores do estado no passado. "Cuidei pessoalmente para que isso não acontecesse", afirma Prieto.

Fachada do Palácio Campos Elíseos, que foi restaurado e servirá de sede para a Secretaria da Justiça de SP - Divulgação

A secretaria, a mais antiga do estado, está se mudando para o palácio, que foi reformado.

É o primeiro passo do projeto do governo de São Paulo de transferência das estruturas do Executivo paulista para a região central da capital, que tem por objetivo ajudar na recuperação da região.

A ideia é construir uma espécie de esplanada na região da avenida Rio Branco para abrigar secretarias e órgãos públicos.

O próprio gabinete do governador também deve ser transferido para o Palácio dos Campos Elíseos, que assim retomaria um papel que já exerceu até o início da década de 1960, quando houve a mudança para o Palácio dos Bandeirantes.

A Secretaria da Justiça ocupava dois prédios na região do Pateo do Collegio, projetados pelo arquiteto Ramos de Azevedo, que também foram restaurados. "Recuperamos duas joias do patrimônio nacional tão maltratado", diz Prieto.