São Paulo

Depois de sua reestruturação no Brasil, a Ford agora vai entrar no mercado de carros por assinatura no país, uma modalidade de aluguel de veículos por períodos longos que vem se consolidando como tendência no setor. O novo serviço da montadora será lançado nesta quinta-feira (24) e começa atendendo aproximadamente 200 municípios. Serão dois modelos de veículos conectados, a picape Ranger, importada da Argentina, e o SUV Territory, vindo da China.

Chamado de Ford Go, o serviço terá operação completamente digital, desde a abertura do contrato até os atendimentos no período da assinatura. Outras empresas como Fiat e Volkswagen já apresentaram seus planos de carros por assinatura.

com Mariana Grazini e Andressa Motter