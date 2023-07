São Paulo

Um dos críticos internacionais de Ricardo Salles, o fundo de pensão norueguês KLP segue em alerta sobre os riscos do Brasil na área ambiental, mesmo após a demissão do agora ex-ministro.

"Esse escândalo e a demissão jogam luz sobre outras questões dos investidores em relação ao governo Bolsonaro", diz Kiran Aziz, analista sênior de investimentos do KLP. Segundo a executiva, o KLP, que tem participações em empresas que operam no Brasil, como a Bunge e a Archer Daniels Midland Company, continua com muita preocupação em torno de tais negócios devido ao alto risco de desmatamento no cenário de inação do governo.

Ela diz, ainda, que a gestão Bolsonaro minou a proteção ambiental no país e tem novos projetos de lei que podem prejudicar os direitos de povos indígenas.

com Mariana Grazini e Andressa Motter