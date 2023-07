São Paulo

As empresas da antiga Odebrecht seguem em busca de atestado anticorrupção, novo passo do grupo para se dissociar da lembrança dos escândalos da Lava Jato.



Nesta quarta (23), a Novonor, novo nome da holding, anuncia que conseguiu o ISO 37001, um selo internacional de gestão antissuborno.



Nas últimas semanas, outras empresas do grupo também receberam o certificado.



O movimento vem na sequência de outros esforços feitos nos últimos anos para transformar a imagem, como as mudanças de nome e logomarcas e o afastamento dos membros da família fundadora.

A Odebrecht passou a se chamar Novonor para deixar passado de escândalo para trás - Divulgação

com Mariana Grazini e Andressa Motter