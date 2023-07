São Paulo

A pandemia ainda derrubou os indicadores de quatro dos sete setores acompanhados pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, quando o coronavírus começou a atingir o país.

O maior baque foi no tráfego aéreo, com queda de 47% no volume de passageiros no período.

O consumo interno de petróleo também ficou 13% menor no primeiro trimestre, o que pode estar relacionado a recuperação ainda instável da economia, alto preço dos combustíveis e queda de 9% no tráfego de automóveis em rodovias com pedágio, segundo Matheus de Castro, especialista em infraestrutura da entidade.

Pelo levantamento da CNI, no setor de energia elétrica, o consumo comercial caiu 4%, reflexo das restrições ao funcionamento dos estabelecimentos no início do ano. Por outro lado, residências e indústrias elevaram a demanda.

Entre os indicadores que subiram, o destaque foi o transporte ferroviário de minério de ferro, que teve 19% de alta. O transporte marítimo também cresceu, assim como o tráfego de caminhões.

Nas telecomunicações, o acesso a internet fixa (9%) e móvel (6%) também subiu em relação aos três primeiros meses de 2020.

com Mariana Grazini e Andressa Motter