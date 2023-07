São Paulo

A procura por serviços de troca ou carga bateria de carros deu um salto na pandemia, segundo empresas seguradoras. O motivo pode ter sido o longo tempo que os veículos têm ficado parados nas garagens.



O chamado "Anjos da Guarda", atendimento especializado em baterias automotivas da Bradesco Seguros, registrou alta de 153% na demanda nos cinco primeiros meses deste ano, ante o mesmo período de 2020.

Na Porto Seguro, os atendimentos do tipo subiram de 25% a 35% no último ano, e as trocas da peça cresceram cerca de 60%. Com o movimento de saída dos grandes centros durante a pandemia, cresceram os atendimentos em sítios e regiões litorâneas, segundo Ronaldo Espíndola, gestor da rede de centros automotivos da empresa.



Já na Allianz, do total de acionamentos ao seguro feitos por causa de problemas mecânicos, 40% foram por falha na bateria, entre março de 2020 e o mesmo mês deste ano.



​Segundo a empresa, o pico de demanda foi entre novembro e dezembro, quando os carros saíram da garagem por causa da flexibilização nas restrições da pandemia e o período de férias.



com Mariana Grazini e Andressa Motter