São Paulo

O governo do Mato Grosso do Sul vai promover no início de agosto um evento com empresários e executivos para atrair investimentos ao estado, uma das fronteiras agropecuárias do país.

Chamado de "MS Day", o encontro será realizado em São Paulo, na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul - Eduardo Riedel no Instagram

O governador, Eduardo Riedel, diz que pretende colocar o estado numa vitrine. Serão apresentados indicadores, programas e projetos atraentes à iniciativa privada.

Com Diego Felix