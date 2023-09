São Paulo

Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, embarca neste fim de semana para uma agenda na Universidade Harvard, no Estados Unidos, onde falará sobre o trabalho do bloco de líderes e empreendedores que criou em São Paulo.

A viagem foi um convite da Associação David Rockefeller Center for Latin American Studies. Também participarão das agendas Giva Pereira, fundador e CEO do Favela Brasil Xpress, Suéli Feio, cofundadora do Instituto Costurando Sonhos, e Rosilane Queiroz Soares, coordenadora financeira do G10 Favelas.

Gilson Rodrigues, presidente do G10Favelas e líder comunitário, no Cannes Lions, maior festival de criatividade e publicidade do mundo - Divulgação

Na terça (3), eles falarão aos alunos da universidade sobre as iniciativas tocadas por suas organizações, como o Agrofavela Refazenda, a Bolsa de Valores das Favelas e o G10 Bank. O tema da palestra será "Empreendedorismo e Inovação Social nas Favelas Brasileiras: O Trabalho do G10 Favelas".

No dia seguinte, sob mediação da chefe do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública de Harvard, Márcia Castro, eles falarão de acesso à saúde nas favelas, a luta por recursos para a saúde pública e as estratégicas do grupo, com as assumidas durante a pandemia de Covid-19.

Na Harvard Business School, alunos e professores brasileiros discutirão negócios com a comitiva. Serão apresentados os projetos de G10, Favela Brasil Xpress e Bolsa de Valores da Favela e como eles fazem circular renda e capital nas favelas.

O último compromisso será na quinta (5), quando o grupo se encontra com alunos e professores da universidade para falar de projetos como a +Favela TV, a gravadora BOONDE Brasil e o trabalho do G10 Favelas com artistas, músicos, produtores, poetas e influenciadores locais.

Com Diego Felix