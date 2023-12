Brasília

Grandes grupos empresariais cogitam ir à Justiça para que sentenças desfavoráveis junto ao Carf, o conselho de recursos dos contribuintes, sejam revistas. Entre eles estão CSN, Gerdau, Santander, Vivo, entre outros.

Esse ímpeto revisionista nas companhias surgiu após uma decisão da ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Regina Helena Costa em favor da Fazenda Nacional que, na prática, impôs a retomada das sessões do Carf. Elas estavam suspensas por falta de quórum devido à greve dos auditores.

Regina Helena Costa, ministra do STJ, durante sessão no Senado - Pedro França - 06.set.2022/Agência Senado

A ministra tomou essa decisão após petição da AGU (Advocacia-Geral da União), que representou a União e a Fazenda.

O problema é que, na decisão, Helena Costa determinou que as sessões de julgamento sejam retomadas respeitando-se a paridade. Ou seja: com igual número de representantes da Fazenda e dos contribuintes.

A paridade nunca tinha sido entendida como algo necessário por sessão, mas à composição do Carf.

Diversas empresas tiveram seus recursos de autuações aplicadas pela Receita derrubados por um julgamento em que a paridade não tinha sido respeitada.

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

Nos casos das empresas mencionadas, considera-se que, apesar da suposta isonomia de todos os representantes do Carf na análise dos casos, o julgamento contou com mais representantes da Fazenda —o que teria pesado contra os contribuintes.

Por isso, o departamento jurídico dessas empresas está se valendo da chamada "retroatividade benigna" —quando uma lei ou uma decisão judicial torna a situação mais vantajosa para o contribuinte— para acionar a Justiça em busca de um novo julgamento.

Pelas projeções de auditores fiscais que integram o Carf, diante dessa possibilidade de uma enxurrada de ações, a Fazenda pode sofrer um revés e, em vez de arrecadar cerca de R$ 50 bilhões com julgamentos previstos até o fim deste ano, ser acionada pela Justiça a ressarcir muito mais — algo que prejudicaria o plano do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de atingir o déficit zero no próximo ano.

Como noticiou o Painel S.A., nesta quarta (20), os representantes da Fazenda no Carf devem apresentar renúncia coletivamente ao presidente do conselho.

Afirmam na carta que o governo não cumpriu o acordo sobre o pagamento de bônus de eficiência que, a partir de 2024, ficará submetido ao Orçamento, sofrendo restrições como as demais despesas públicas.

Com Diego Felix